L’Auberg’IN, c’est un moment simple et convivial, autour d’un repas partagé en mode Auberge Espagnole, le vendredi, dans les des lieux investis par l’Estey : Le Centre Social et Culturel l’Estey, ChapitÔ, le Café de la route ou encore la Maison des Lacs. Chaque vendredi, une animation agrémentera la soirée : concert, jeux, karaoké, expo, spectacle.. C’est vous qui choisissez, … à vos propositions ! Nous avons besoin de vous pour imaginer les prochaines Auberg’IN ! **<< Vendredi 11 février >>** **Raclette-jeux au Centre Socal et Culturel l’Estey** Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! PASS SANITAIRE NÉCESSAIRE

Sur inscription, gratuit, pour tous

Retrouvez, l’équipe du Centre Social et Culturel, le vendredi soir, pour partager ensemble un moment festif et convivial. Centre Social et Culturel 20 rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles Bègles Gironde

