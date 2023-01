YOGA & GOÛTER DES ROIS ‍♀️ L’Auberg’In Aubers Catégories d’Évènement: Aubers

YOGA & GOÛTER DES ROIS ‍♀️ Mercredi 18 janvier, 15h00 L'Auberg'In

Yoga et galette des rois … une super association de talents et de gouts pour célébrer la nouvelle année L’Auberg’In 15 rue Neuve, Aubers Aubers 59249 Nord Hauts-de-France Nous sommes super fiers de recevoir ce Mercredi 18 Janvier Laura, du Studio KARA. Studio Yoga, c’est un nouveau studio de yoga, qui ouvrira ses portes courant Janvier à Fromelles. Laura, créatrice du studio et de Atelier KARA, nous fera l’honneur de proposer un cours unique, dans la salle de la ferme auberge. Suite à la séance, nous partagerons la galette des rois maison et une petite boisson chaude. ➡️ Réservation sur notre site ou par téléphone. (Places limitées!) ✅ Les tapis de yoga seront fournis pour l’événement.

