L’Auberge Espagnole Salle Jean et Pons Dedieu Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

L’Auberge Espagnole Salle Jean et Pons Dedieu, 16 avril 2022, Arles. L’Auberge Espagnole

Salle Jean et Pons Dedieu, le samedi 16 avril à 14:30

Dans le cadre de l’exposition l’[**Auberge Espagnole**](https://laubergedespassionnes.wordpress.com/2022/03/15/feria-de-paques-2022-a-lauberge-espagnole/), salle Jean et Pons Dedieu (rue du 4 septembre) : grande dédicace des auteurs taurins samedi 16 avril 2022 à partir de 14h30 * Joël BARTOLOTTI [_Pierre Pouly, matador du Pays d’Arles_](https://laubergedespassionnes.wordpress.com/2022/03/21/pierre-pouly-matador-du-pays-darles/) * Samuel BOBIN [_Les liens du groupe sanguin – prix Hemingway_](https://laubergedespassionnes.wordpress.com/2022/03/21/les-liens-du-groupe-sanguin/) * Dany CŒUR et José CAPARROS [_Mes pas dans l’ombre des maestros_](https://laubergedespassionnes.wordpress.com/2022/03/21/mes-pas-dans-lombre-des-maestros/) * Marc DELON [_Dictiorin, dico taurin portable de mots-valises sans poignée_](https://laubergedespassionnes.wordpress.com/2022/03/21/dictiorin/) * Jean-Jacques DERVIEUX [_Rejoneo_](https://laubergedespassionnes.wordpress.com/2022/03/20/a-cheval/) * Jean-Michel DUSSOL [_Victor Mendes : le courage et la volonté_](https://laubergedespassionnes.wordpress.com/2022/03/21/victor-mendes-torero/) * Jacques LANFRANCHI [_Des dieux, des toros, des hommes_](https://laubergedespassionnes.wordpress.com/2022/03/21/des-dieux-des-toros-des-hommes/) * Yves LEBAS et Patrick VARIN [_Patrick Varin : toréer pour vivre libre_](https://laubergedespassionnes.wordpress.com/2022/03/21/patrick-varin/) * Jacques TEISSIER [_L’éternel scandale_](https://laubergedespassionnes.wordpress.com/2022/03/21/tauromachie-leternel-scandale/)

entrée libre

exposition – librairie taurine – rencontre – dédicaces Salle Jean et Pons Dedieu 62 rue du 4 Septembre 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T14:30:00 2022-04-16T16:30:00

