L’auberge espagnole fait la feria Salle Jean et Pons Dedieu Arles, vendredi 29 mars 2024.

L’Auberge Espagnole reprendra ses quartiers dans la salle Jean et Pons Dedieu (62 rue du 4 septembre à Arles) pour une nouvelle et dernière édition.

La nouvelle Auberge Espagnole vous accueillera pendant la féria de Pâques à Arles et s’installe du vendredi 29 mars au lundi 1 avril, salle Jean et Pons Dedieu (62 rue du 4 septembre) de 10h à 20h.



AU PROGRAMME



librairie taurine



qui présentera les dernières publications

et un très grand choix de littérature taurine



exposition d’artistes



Michel Volle, photographie

Alain Dervieux, photographie

Élisa Laugier Martinez, peinture

Charlotte Houot, peinture



dédicaces des auteurs



dimanche 31 mars de 14h à 16h



Joël Bartolotti « Chicuelo, un torero pour l’histoire »

Bruno Lasnier “Vamonos sur le chemin du rocio“

Fabien Penchinat et Francis Zamponi “La clémence de Titus“ prix Hemingway

Antonio Arevalo et Robert Margé « Robert Margé, au cœur du toro » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-01

Salle Jean et Pons Dedieu Rue du 4 septembre

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

