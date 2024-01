L’Auberge du Vieux Tour fête la Saint-Valentin Auberge du Vieux Tour Canapville, mercredi 14 février 2024.

L’Auberge du Vieux Tour fête la Saint-Valentin Auberge du Vieux Tour Canapville Calvados

Profitez de cette journée spéciale pour déguster des mets en amoureux .

Au menu

Amuses-bouche,

Tartare d’huîtres, crème fouettée citronnée et mise en bouche,

Petit pâté chaud Grand-Mère sauce Noilly Prat, et sa petite salade à la truffe,

Filet de lieu jaune sauce safran, Risotto safrané et petits légumes,

Volaille farcie au foie gras, sauce vin jaune et champignons,

Panacotta de neufchâtel et sa salade,

Quand la pomme rencontre le caramel,

Quand le citron embrasse la meringue,

Quand le petit pot épouse le chocolat.

Auberge du Vieux Tour 36, route départementale 677

Canapville 14800 Calvados Normandie le.vieux.tour@free.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14



