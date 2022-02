L’Auberge du Laurier fête la St Valentin Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-Chalosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Cricq-Chalosse

L’Auberge du Laurier fête la St Valentin Saint-Cricq-Chalosse, 14 février 2022, Saint-Cricq-Chalosse. L’Auberge du Laurier fête la St Valentin Saint-Cricq-Chalosse

2022-02-14 – 2022-02-14

Saint-Cricq-Chalosse Landes EUR 45 Le Chef Sauton a concocté un menu spécial pour ravir vos papilles :

3 délicieux amuse-bouche, un savoureux plat de poisson, une caille au foie gras, un dessert passion, café servi avec des truffes au chocolat. Rémi, vous conseillera quel vin s’accordera le mieux avec notre menu. +33 5 58 75 08 05 Le Chef Sauton a concocté un menu spécial pour ravir vos papilles :

Saint-Cricq-Chalosse

