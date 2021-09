Marseille l'odéon Bouches-du-Rhône, Marseille L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC l’odéon Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC l’odéon, 18 décembre 2021, Marseille. L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC

du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre à l’odéon

Portée par le succès de Là-Haut, Carole Clin met en scène L’Auberge du Cheval Blanc, opérette-revue de Ralph Benatzky nichée dans un décor bucolique. « Le Tyrol [joue] un peu pour les Allemands le rôle du Midi chez nous. Certes il n’a ni soleil ni vin : mais de belles montagnes, avec des lacs, une population gaie et charmante, qui conserve de vieux usages et de vieux costumes, un goût inné pour la comédie,la danse et la musique », explique en 1931 le correspondant berlinois de Comoedia censé rendre compte du succès d’ImWei en Rö l, la pièce dont nous parlons. Ce décor idyllique n’empêche pas le Marseillais Bistagne, venu avec sa fille, de regretter sa chère Canebière. D’autant que la demoiselle flirte avec Maître Florès, avocat du concurrent de papa… OPÉRETTE EN 3 ACTES Livret de Lucien BESNARD et René DORIN Création à Berlin, Großes Schauspielhaus, le 8 novembre 1930 Dernière représentation au Théâtre de l’Odéon, le 24 février 2019 NOUVELLE PRODUCTION Direction musicale Bruno CONTI Mise en scène / Chorégraphie Carole CLIN Josépha Caroline GÉA Sylvabelle Charlotte BONNET Clara Priscilla BEYRAND La Postière Davina KINT Piccolo Lorena GÉA MIMMERSHEIM Bistagne Philippe FARGUES Léopold Rémy MATHIEU Florès Marc LARCHER Célestin Grégory JUPPIN L’Empereur Jean-Luc ÉPITALON Hinzelmann Claude DESCHAMPS Le Garde chasse Michel DELFAUD Le Cook Emmanuel GÉA Orchestre de l’Odéon Chœur Phocéen

l'odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille

2021-12-18 2021-12-19

