L'Auberge des korrigans CFTA Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu, vendredi 5 juillet 2024.

L'Auberge des korrigans dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. 6 juillet – 23 août CFTA Montfort-sur-Meu à partir de 600€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T00:00:00+02:00 – 2024-07-06T23:58:00+02:00

Fin : 2024-08-23T02:00:00+02:00 – 2024-08-23T23:58:00+02:00

Tu rêves de partir à l’aventure, de construire des jouets en bois et de faire du sport en pleine nature ? À l’Auberge des korrigans, laisse libre cours à tes envies !

Située en Bretagne, à l’orée de la forêt de Brocéliande, Montfort-sur-Meu est une petite ville médiévale marquée par l’histoire et la culture. Berceau de la légende arthurienne, cette terre d’aventures est connue pour avoir été le théâtre des exploits des chevaliers de la Table ronde et de Merlin l’Enchanteur. Dotée d’un riche patrimoine, la région est aussi dédiée aux activités de loisirs.

Les enfants sont hébergés dans des chambres de 2 à 4 lits, toutes équipées d’un lavabo et d’armoires. Des sanitaires, avec douches individuelles et WC, se trouvent à l’extrémité de chaque couloir. Le centre est équipé de trois salles d’activités modulaires, d’une bibliothèque, d’une ludothèque et d’un atelier bricolage. Les repas, confectionnés sur place, sont pris dans une vaste salle à manger ou en pique-nique à l’extérieur. Un parc et un grand terrain de jeux bordent le centre de vacances

Des vacances, des vraies ! Tu décideras chaque jour de tes activités, mises en place suivant tes envies du moment et les possibilités offertes par l’environnement du centre. Nous disposons ainsi d’un atelier bricolage dans lequel tu pourras t’initier au travail du bois pour créer de petits jouets. Le centre est également équipé d’un atelier cuisine : après les courses, à toi de préparer une partie du repas ou un goûter. La salle de spectacle est ouverte si tu aimes la danse, le théâtre d’ombres ou les marionnettes : l’équipe d’adultes te transmettra des techniques pour monter un spectacle de A à Z.

À l’extérieur du centre, les possibilités d’activités sont

variées. Des vélos sont à ta disposition pour découvrir la région et passer une nuit en bivouac. Pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d’été, deux directions possibles : la piscine couverte ou le lac de Trémelin. Si tu es téméraire, viens goûter aux frissons procurés par l’accrobranche et sa tyrolienne, sensations fortes garanties ! Enfin, un budget est réservé à la réalisation d’autres activités demandées par les enfants.

Des grands jeux peuvent également être mis en place par les adultes : course d’orientation, chasse au trésor, jeu de piste… Cette liste d’activités s’enrichit bien sûr des propositions émises par le groupe tout au long du séjour.

Du sam 6 juillet au lun 15 juillet 2024 10 jours 667€

Du mar 16 juillet au jeu 25 juillet 2024 10 jours 667€

Du ven 26 juillet au sam 3 août 2024 9 jours 600€

Du dim 4 août au mar 13 août 2024 10 jours 667€

Du mer 14 août au ven 23 août 2024 10 jours 667€

CFTA Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

