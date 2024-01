La compagnie des spectres L’auberge de l’hôpital Camfrout Hôpital-Camfrout, jeudi 11 janvier 2024.

La compagnie des spectres exposition du 11 janvier au 13 février Jeudi 11 janvier, 18h30 L’auberge de l’hôpital Camfrout

La compagnie des spectres

Vernissage le 11 janvier à partir de 18h30

dessins et un film de Charlie Andrade Araki

18h30 : projection du film Intraitable Affranchi (portrait de Ben par Judith – réalisé en 2016)

suivie d’un concert de Florian Stephant and his ghosts from the past in the air !

/expo du 11 janvier au 13 février/

L’auberge est ouverte du jeudi au dimanche de 18h30 à 1h.

L’auberge de l’hôpital Camfrout 29460 L’hôpital Camfrout Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne