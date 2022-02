L’Auberge de Lagrand fête la Saint Valentin Garde-Colombe Garde-Colombe Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE

Hautes-Alpes

L’Auberge de Lagrand fête la Saint Valentin Garde-Colombe, 12 février 2022, Garde-Colombe. L’Auberge de Lagrand fête la Saint Valentin Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie Garde-Colombe

2022-02-12 – 2022-02-14 Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie

Garde-Colombe Hautes-Alpes Garde-Colombe EUR 35 35 Au menu :

Mise en bouche des amoureux

L’œuf parfait, crumble et crème de parmesan

Côte de veau, jus réduit, fine purée de légumes anciens, tuile de pain

Cœur pistache framboise irenasensi@gmail.com +33 4 92 49 40 11 http://aubergedelagrand.blogspot.fr/ Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie Garde-Colombe

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE, Hautes-Alpes Autres Lieu Garde-Colombe Adresse Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie Ville Garde-Colombe lieuville Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie Garde-Colombe Departement Hautes-Alpes

L’Auberge de Lagrand fête la Saint Valentin Garde-Colombe 2022-02-12 was last modified: by L’Auberge de Lagrand fête la Saint Valentin Garde-Colombe Garde-Colombe 12 février 2022 Garde-Colombe Hautes-Alpes

Garde-Colombe Hautes-Alpes