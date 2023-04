Sur les chemins de la mémoire L’auberge Centre Val d’Ante, 23 avril 2023, Givry-en-Argonne.

Les commémorations n’attirent pas les jeunes, un grand nombre en ignore le sens. Lorsqu’on leur parle d’un évènement lointain, comme la 1ère ou 2ème guerre mondiale ils ont du mal à se représenter la réalité de tels conflits et à les situer dans une chronologie.

Comment transmettre la mémoire des évènements historiques aux adolescents ?

Présentation du Projet :

Dans le cadre d’un projet global autour du devoir de mémoire, le service jeunesse secteur centre souhaite mettre en place avec les adolescents de Perpignan un parcours mémoriel autour de la Grande guerre.

Ce projet est le prolongement de l’implication d’un groupe d’adolescent dans un travail à dominante historique effectué durant les vacances de Toussaint, ainsi que sur le temps périscolaire.

L’objectif de ce projet est principalement de transmettre l’histoire des évènements lointains aux plus jeunes, à travers un programme d’activité.

Ce projet permet donc d’aborder cette période historique à l’EAJ à la Toussaint 2022 par un programme d’activité autour de Perpignan, avec des recherches à la médiathèque, au centre départementale de la mémoire…. Ces recherches ont été guidées par un livre fournit par l’association « Mission explo » situés à Verdun. Ce travail de recherche fournit par les adolescents à été restitué sous la forme d’exposé par groupe avec des thèmes différents (raconte-moi la bataille de Verdun », « qui est le soldat inconnu ?, comment vivaient les poilus dans les tranchées….) puis un séjour mémoriel avec un circuit qui débutera le 23 avril jusqu’au 28 avril 2023.

Le groupe est composé de 22 jeunes adolescent : 11 garçons et 11 filles, accompagné de 3 animatrices

Ce parcours sera réalisé plus précisément autour des plus grandes batailles de cette guerre

« la bataille de Verdun », ainsi que l’histoire du soldat inconnu ; mais aussi la « bataille de la Marne ». Nous nous pencherons sur la vie des poilus dans les tranchées.

Ce projet fera aussi l’objet d’une restitution à travers les photos que les adolescents auront prises durant le séjour.

Ce projet vise à accompagner ce groupe de jeunes qui entrent progressivement dans la vie adulte, vers la connaissance et la compréhension de l’histoire de France.

Le séjour aura pour but de :

• Sensibiliser les jeunes à l’histoire de la Grande guerre, et transmettre la mémoire des évènements historiques.

• Favoriser une culture de l’engagement durant le temps extra et périscolaire

Cela se traduit par :

– Mise en place du parcours décrit ci-dessus autour de la « Grande guerre » avec les adolescents.

– Visiter des lieux chargés d’histoire et de mémoire.

– Restituer à travers une exposition photo le parcours mémoriel.

• Le séjour

Le séjour se déroulera sur 6 jours, du dimanche 23 avril au vendredi 28 avril 2023 à Givry sur Argonne.

L’hébergement se fera à :

– l’auberge Centre Val d’Ante situé au 13-15 rue du Général Leclerc 51330 GIVRY-EN-ARGONNE du 23 au 26 avril

– L’auberge Yves Robert situé 20 Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris.

1. l’équipe pédagogique

L’équipe d’animation est composée de 2 animatrices et 1 directrice :

– Leila SOUSSI BPJEPS LTP

– Sarah REBIAI BPJEPS APT

– Leïla BESSAHLI BPJEPS APT

2. Public visé

Le séjour concerne le groupe d’adolescents impliqué et assidu au projet citoyen, il s’agit de 11 Jeunes filles et de 11 jeunes garçons âgés de 12 à 17 ans .

3. Départ et retour

Le départ du séjour est prévu le dimanche 23 avril, le rendez vous est fixé à 6h15 à la gare de Perpignan. Le retour est prévu le 28 avril dans l’après-midi (l’horaire exact sera fournit aux parents avant le départ). Le trajet se fera en bus, en train en métro.

4. Tarification et argent de poche :

Les tarifs soumis au Quotient Familial (QF) Il est nécessaire pour la famille de fournir le numéro allocataire CAF ou l’attestation MSA afin de pouvoir connaitre son quotient Familial (QF) ou sa tranche MSA. L’absence de ces informations, conduira à l’application des tarifs les plus élevés, à savoir : de 12 à 25 euros selon le QF

Le vol, la perte ou la dégradation des affaires personnels des enfants ne sont pas sous la responsabilité de l’accueil de loisirs.

Il est possible de donner de l’argent de poche à votre enfant, (somme raisonnable). Soit l’enfant est responsabilisé en gérant lui-même son argent, mais la mairie n’est pas responsable en cas de perte ou vol. Soit l’argent est confié au personnel le jour du départ.

5. Visites et Activités :

Voici le parcours mémoriel composé de plusieurs étapes. Ces étapes s’effectueront principalement à Verdun, et clôturé à Paris :

JOUR 1 – 23 avril 2023

Départ de Perpignan à 7h

Arrivée gare Meuse TGV – au maximum à 15h

Prise en charge par la société de car.

Arrivée sur le centre d’hébergement 51330 GIVRY-EN-ARGONNE

JOUR 2- 24 avril 2023

Départ du centre d’hébergement vers 08h15 (selon le lieu d’hébergement), prise en charge par le car.

Début des activités à 09h30 – fin 17h30

Guidage + ateliers + entrées sur site

Main de Massiges + Ravin du Génie et Ossuaire de la Haute-Chevauchée + Romagne

14-18 ou Centre d’interprétation américain et sa nécropole.

Pique-nique midi + repas du soir au lieu d’hébergement.

Thèmes abordés : La 1ère bataille de la Marne, le champ de bataille et les tranchées, la

vie quotidienne des soldats français et allemands sur le front, l’arrière-front, les soldats

américains, la pollution des sols par la guerre, le devoir de mémoire chez les américains.

Retour sur l’hébergement vers 18h30

Pique-nique midi+ repas du soir au lieu d’hébergement

JOUR 3 – 25 avril 2023

Départ du centre d’hébergement vers 08h45 (selon le lieu d’hébergement). Prise en charge par le car.

Début des activités 09h15 – fin 18h15

Guidage + ateliers + entrées sur site

Ouvrage de la Falouse (intérieur + extérieur) avec reconstituant français + Citadelle

Souterraine + Fort de Vaux (intérieur + extérieur) + Ossuaire de Douaumont (cloîtres +

chapelle + extérieur) + Nécropole française + Ravivage de la « Flamme du Souvenir » » (cérémonie adaptée en lien avec le choix du soldat inconnu)..

Pique-nique midi+ repas du soir au lieu d’hébergement.

Thèmes abordés : La bataille de Verdun, la ceinture de fortification de Verdun, la vie

quotidienne des soldats dans un fort au repos ou au combat, la vie des civils avant,

durant et après la bataille de Verdun, la pollution des sols, la mort (approche adaptée), le

devoir de mémoire chez les français, le choix du soldat inconnu français.

Retour sur l’hébergement vers 18h45.

JOUR 4 – 26 avril 2023

Départ du centre d’hébergement vers 08h45(selon le lieu d’hébergement.

Début des activités vers 09h30 – fin 12h00 Guidage + ateliers + entrées sur site

Mémorial de Verdun.

Retour à la gare Meuse-TGV vers 13h15.

Départ du TGV à destination de la gare Paris-Est à 13h32 (arrivée en gare à 14h40).

Pique nique pour le midi+ repas du soir sur Paris

Journée de synthèse – Thèmes abordés : La bataille de Verdun, la vie quotidienne des

soldats, la Voie Sacrée, le champ de bataille de Verdun, l’uniforme et le matériel des

soldats (allemands, français, africains), l’artillerie, l’aviation, les soins aux blessés, la mort

(approche adaptée)…

-Arrivée en gare à 14h40- Arrivée sur le lieu d’hébergement

mondiale.

– Arc de triomphe 18h30 soldat inconnu, ravivage de la flamme sacrée

– Visite de la tour Eiffel (en ascenseur)

Repas du soir sur Paris (pizzeria)

– retour lieu d’hébergement.

Jour 5 : 27 avril 2023

Prise en charge par un autocar du lieu d’hébergement

Journée au parc Astérix, repas pris au parc.

Repas du soir à l’hôtel.

Jour 6 : 28 avril 2023

Rangement départ du train 7h40

Repas restauration rapide près de la gare de Montpellier

