« L’au-delà de Ludo »

La troupe des Trois Cinq de Beaulieu vous propose la comédie « L’au-delé de Ludo » de Thierry François. Monsieur Lemouillot tue bêtement Ludo, son futur gendre, sous le regard impassible de son épouse… Étrange ! Flora, la fille des Lemouillot, découvre que Ludo n’est pas « parti » mais qu’il hante à présent le salon… Très bizarre ! Damila, une ancienne relation, vient chasser ce fantôme en pratiquant un cérémonial païen sur une girafe en plastique… Plutôt étonnant ! La Mort se présente pour capturer l’âme errante. Elle n’y parvient pas car l’amour de Flora retient Ludo sur Terre. Seule solution : la Mort devra emporter à la fois Ludo et Flora… Franchement inquiétant ! Eh bien non, ce n’est pas inquiétant du tout. C’est même totalement hilarant du début à la fin. Samedis 5, 12, 19 et 26 mars 2022 à 16h Dimanches 6, 13, 20 et 27 mars 2022 à 16h Maison de l’Education Permanente, 32 rue Jean Castel à Wattrelos Tarifs : 9€ / 6€ pour les enfants de moins de 12 ans Pass vaccinal obligatoire Réservations au 03.20.75.75.08

