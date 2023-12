Marché hebdomadaire du lundi LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas, 11 décembre 2023 16:30, Lau-Balagnas.

Lau-Balagnas,Hautes-Pyrénées

Tous les lundis, les rencontres de Lau-Balagnas sont le rendez-vous des producteurs et des artisans locaux. Des produits frais et de qualité, en précommande et en vente directe : fruits, légumes, tisanes, viandes, confitures, et bien d’autres surprises..

2023-12-11 16:30:00 fin : 2024-12-31 19:30:00. EUR.

LAU-BALAGNAS Place de la mairie

Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Monday, Les rencontres de Lau-Balagnas is a meeting place for local producers and artisans. Fresh, quality produce, on pre-order and for direct sale: fruit, vegetables, herbal teas, meats, jams, and many other surprises.

Todos los lunes, el mercado de Lau-Balagnas es el punto de encuentro de los productores y artesanos locales. Productos frescos y de calidad, por encargo y en venta directa: frutas, verduras, infusiones, carnes, mermeladas y muchas otras sorpresas.

Jeden Montag treffen sich bei den Treffen in Lau-Balagnas lokale Erzeuger und Handwerker. Frische Qualitätsprodukte, die vorbestellt und direkt verkauft werden können: Obst, Gemüse, Kräutertees, Fleisch, Marmeladen und viele andere Überraschungen.

Mise à jour le 2023-12-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65