Lau-Balagnas Repas de fin d’année LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas, 25 novembre 2023, Lau-Balagnas. Lau-Balagnas,Hautes-Pyrénées Repas : salade du Gave, Aligot, saucisse aveyronnaise, buche glacée, apéritif offert ….

2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

LAU-BALAGNAS Salle des fêtes

Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meal: Gave salad, Aligot, Aveyron sausage, buche glacée, aperitif … Comida: Ensalada, Aligot, salchicha Aveyronnaise, buche helado, aperitivo gratis … Mahlzeit: Salat du Gave, Aligot, Wurst aus Aveyron, Eisbecher, Aperitif angeboten …

