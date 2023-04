Fête de Lau-Balagnas LAU-BALAGNAS, 5 août 2023, Lau-Balagnas.

Fête de Lau-Balagnas.

Samedi 5 : Vide-greniers à la place de la mairie de 6h à 18h.

Dimanche 6 : concours de pétanque au parking de la centrale EDF.

Buvette et restauration sur place..

2023-08-05 à 06:00:00 ; fin : 2023-08-06 18:00:00. .

LAU-BALAGNAS À la salle des fêtes

Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Festival of Lau-Balagnas.

Saturday 5 : Garage sale at the town hall square from 6 am to 6 pm.

Sunday 6 : Petanque competition at the parking of the EDF power station.

Refreshments and food on the spot.

Fiesta de Lau-Balagnas.

Sábado 5: mercadillo en la plaza del ayuntamiento de 6.00 a 18.00 h.

Domingo 6: Concurso de petanca en el aparcamiento de la central eléctrica EDF.

Refrescos y comida in situ.

Fest in Lau-Balagnas.

Samstag, 5: Flohmarkt auf dem Rathausplatz von 6 bis 18 Uhr.

Sonntag, 6.: Boule-Wettbewerb auf dem Parkplatz des EDF-Kraftwerks.

Getränke und Speisen vor Ort.

