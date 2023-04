Repas LAU-BALAGNAS, 27 mai 2023, Lau-Balagnas.

Repas Lau-Balutin ; au menu cochon grillé ouvert à tous. Plus de détails à venir..

2023-05-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

LAU-BALAGNAS À la salle des fêtes

Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Lau-Balutin meal; on the menu grilled pig open to all. More details to come.

Comida Lau-Balutin; en el menú, cochinillo a la brasa abierto a todos. Más detalles en breve.

Lau-Balutin-Essen; auf der Speisekarte steht gegrilltes Schwein, das für alle zugänglich ist. Weitere Einzelheiten werden noch bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-03-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65