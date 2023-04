Marché des Producteurs « Ramène ta Graine ! » LAU-BALAGNAS, 24 avril 2023, Lau-Balagnas.

Troc de plantes, de graines, plants, revues, matériel de jardinage, astuces…

(Apporter vos graines…si vous en avez à troquer)

Atelier « bombes à graines » avec Annick Baleri de la grainothèque de Lourdes.

2023-04-24 à 16:30:00 ; fin : 2023-04-24 19:30:00. EUR.

LAU-BALAGNAS Place de la mairie

Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



barter of plants, seeds, plants, magazines, gardening equipment, tips…

(Bring your seeds…if you have some to trade)

workshop « seed bombs » with Annick Baleri from the grain library of Lourdes

intercambio de plantas, semillas, revistas, material de jardinería, consejos…

(Trae tus semillas… si tienes para el trueque)

taller de bombas de semillas con Annick Baleri de la biblioteca de semillas de Lourdes

tausch von Pflanzen, Samen, Setzlingen, Zeitschriften, Gartenmaterial, Tipps und Tricks…

(Bringen Sie Ihre Samen mit…wenn Sie welche zum Tauschen haben)

workshop « Samenbomben » mit Annick Baleri von der Kornothek in Lourdes

