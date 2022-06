L’Atypik Guinguette: dernier jour ! Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

2022-07-17

Horaire : 15:00 21:30

Gratuit : non Tout public La seconde édition de l’Atypik Guinguette à Bouguenais, Port-Lavigne. Un évenement municipal, famillial et surtout 100% local! Evènement gratuit, à partir de 15h jusqu’à 21h30 Au programme le Dimanche 17 juillet: Un Tournois et Initiation aux échecs animé par Les Roseaux du Port-Lavigne et une Battle de hip-hop avec l’association Labstrus. Restauration sur place disponible: Le Vélo à Gaufres & Delikalassen et Les Roseaux du Port-Lavigne

