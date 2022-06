L’Atypik Guinguette Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’Atypik Guinguette, 8 juillet 2022, . 2022-07-08

Horaire : 17:00 23:00

Gratuit : non Tout public La seconde édition de l’Atypik Guinguette à Bouguenais, Port-Lavigne. Un évenement municipal, famillial et surtout 100% local! Evènement gratuit, à partir de 17h jusqu’à 23h Au programme le Vendredi 8 juillet: Tournois de palets animé par Les Roseaux du Port-Lavigne, concert de la chanteuse guitariste folk Elsa Massol, et pour finir, un concert et spectacle humoristique pour enfants par Philippe MIKO de la compagnie Fil a io (spectacle reporté du 18juin). Restauration sur place disponible: Mllecgourmand et Asso6

