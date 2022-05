LATUFEE

LATUFEE, 13 avril 2022, . LATUFEE

2022-04-13 – 2022-04-13 Les animatrices de la médiathèque proposent des ateliers créatifs pour enfants.

Sur réservation uniquement.

Divers thèmes (selon les âges – à partir de 2, 3, 4 ou 6 ans), se référer au programme d’animation. Les animatrices de la médiathèque proposent des ateliers créatifs pour enfants.

Sur réservation uniquement.

Divers thèmes (selon les âges – à partir de 2, 3, 4 ou 6 ans). Les animatrices de la médiathèque proposent des ateliers créatifs pour enfants.

Sur réservation uniquement.

Divers thèmes (selon les âges – à partir de 2, 3, 4 ou 6 ans), se référer au programme d’animation. dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville