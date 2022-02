LATUFEE Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan Hérault Atelier créatif à destination des enfants.

Divers thèmes abordés au cours du trimestre – adaptés aux âges de vos bambins : 19 janvier 10h30 – Peinture à souffler, dès 2 ans

26 janvier 15h30 – Atelier Gravure, dès 6 ans

2 février 10h30 – Atelier Gravure, dès 3 ans

16 février 10h30 – Pâte à modeler dès18 mois

25 février 10h30 – Atelier scientifique, dès 4 ans

26 février 15h30 – Atelier scientifique, dès 4 ans

9 mars 15h30 – Tamponades, dès 3 ans

30 mars 10h30 – Tamponades, dès 6 ans Sur réservation et présentation de la carte d’abonné. Atelier créatif enfant sur réservation et présentation de la carte d’abonné.

