L’attribut des oiseaux rares Musée historique de Haguenau, 14 mai 2022 23:30, Haguenau.

Nuit des musées L’attribut des oiseaux rares Musée historique de Haguenau Samedi 14 mai, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30, 23h00, 23h30 Entrée libre

La compagnie « Quartier de Nuit » propose aux visiteurs une déambulation de personnages animés et poétiques dans un monde où le fantastique est créé par la matière, le mouvement et la lumière

Situé dans un bâtiment de style néo renaissance, le musée possède une des plus importantes collections françaises de l’Age du Bronze et du Fer, ainsi que de beaux objets de l’époque gallo-romaine. Les sculptures médiévales, le mobilier, les pièces d’orfèvrerie et les faïences témoignent du riche passé de la ville depuis le Moyen Age jusqu’au XIXème siècle

http://www.ville-haguenau.fr/

Free entry Saturday 14 May, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Having located revival in a building(ship) of neo-style, the museum possesses one of the most important French collections of the Bronze age and of some Iron, as well as beautiful objects of Gallo-Roman time(period). The medieval sculptures, the furniture, the rooms(parts,plays) of silver and earthenwares manifest the rich past of the city since Middle Ages until the XIXth century

Entrada libre Sábado 14 mayo, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau 67500 Haguenau Grand Est