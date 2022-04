L’attribut des oiseaux rares Musée historique de Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

L’attribut des oiseaux rares Musée historique de Haguenau, 14 mai 2022, Haguenau. L’attribut des oiseaux rares

le samedi 14 mai à Musée historique de Haguenau Entrée libre

La compagnie « Quartier de Nuit » propose aux visiteurs une déambulation de personnages animés et poétiques dans un monde où le fantastique est créé par la matière, le mouvement et la lumière Musée historique de Haguenau 9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau Haguenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:20:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T21:50:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:20:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T22:50:00;2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:20:00;2022-05-14T23:30:00 2022-05-14T23:59:00

Lieu Musée historique de Haguenau Adresse 9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau Ville Haguenau

