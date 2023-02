Démonstration des étapes de création d’un vitrail dans une Petite Cité de Caractère L’attrape lumière Crémieu Catégories d’Évènement: Crémieu

Isère

Démonstration des étapes de création d’un vitrail dans une Petite Cité de Caractère L’attrape lumière, 31 mars 2023, Crémieu. Démonstration des étapes de création d’un vitrail dans une Petite Cité de Caractère 31 mars – 2 avril L’attrape lumière Démonstration d’une création d’un vitrail au plomb avec coupe de verre, montage, soudure L’attrape lumière 1b rue du four banal, 38460 Crémieu Crémieu 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Profitez de ces 3 journées pour découvrir le métier de vitrailliste et les étapes de création d’un vitrail.

Atelier découverte de la coupe de verre possible lors des JEMA

Démonstration de la Création d’un vitrail lors de ces 3 journées

– Création d’une maquette : croquis, mise au propre avec choix des couleurs puis mise à l’échelle du motif retenu avec création des gabarits puis coupe au ciseau 3 lames

– Choix des verres et des couleurs : transparence, verres soufflés, verres opalescents, verres matiérés

– Découpe au gabarit avec un coupe verre spécifique

– Démonstration d’un montage au plomb avec coupe des plombs au couteau spécifique et montage en tiffany avec ruban de cuivre

– Démonstration de soudure à l’étain avec fer pioche et fer à souder tiffany

– Démonstration de peinture sur verre à la grisaille

Nous vous parlerons des différentes techniques de peinture, de cuisson, de montage, de la restauration de vitraux anciens, du calcul de la taille des vitraux par rapport au fond de feuillure de votre fenêtre…

L’atelier est situé dans la Petite Cité de Caractère de Crémieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Vitrail au plomb

Détails Catégories d’Évènement: Crémieu, Isère Autres Lieu L'attrape lumière Adresse 1b rue du four banal, 38460 Crémieu Ville Crémieu lieuville L'attrape lumière Crémieu Departement Isère

L'attrape lumière Crémieu Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cremieu/

Démonstration des étapes de création d’un vitrail dans une Petite Cité de Caractère L’attrape lumière 2023-03-31 was last modified: by Démonstration des étapes de création d’un vitrail dans une Petite Cité de Caractère L’attrape lumière L'attrape lumière 31 mars 2023 Crémieu L'attrape lumière Crémieu

Crémieu Isère