Visite guidée de l’exposition de Yorick Simon 15 et 16 septembre L’attrape-couleurs Entrée libre

À l’occasion des Journée Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’exposition de l’artiste Yorick Simon et visiter l’architecture si particulière de la fameuse Tour Panoramique de la Duchère.

L’attrape-couleurs Tour Panoramique de la Duchère, 18 avenue du Plateau, 69009 Lyon Lyon 69009 La Duchère Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33964290657 http://www.attrape-couleurs.com/ L’attrape-couleurs est un espace d’art contemporain associatif fondé en 2000. Ce lieu d’art présente tous les types de pratiques artistiques (photographie, peinture, installation, dessin, vidéo…) à travers des expositions monographiques ou collectives. Depuis 2009, L’attrape-couleurs accueille également des artistes en résidence.

Installé dans l’ancienne mairie de Saint-Rambert-l’Île-Barbe jusqu’en 2019 et au pied de la tour panoramique de la Duchère depuis janvier 2020, L’attrape-couleurs s’est donné pour missions principales de favoriser l’émergence de jeunes artistes ainsi que l’expérimentation et la recherche dans le champ des arts plastiques tout en créant une dynamique culturelle auprès des publics du territoire et plus particulièrement du 9e arrondissement. En bus : à 8 minutes de Gare de Vaise. Depuis le centre-ville, bus C14 au départ de Jean Macé, Hôtel de Ville Louis Pradel ou Gare de Vaise, direction Les Sources, arrêt Avenue du Plateau. Bus C6 au départ de Gare Part-Dieu Vivier Merle ou Gare de Vaise, direction Écully Le Pérollier, arrêt Duchère Martinière En voiture : accès par le Boulevard de Balmont au nord ou par le Boulevard de la Duchère au sud. En vélo : station Vélo’v à proximité.

