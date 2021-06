Montsûrs Arboretum de Montsûrs Mayenne, Montsûrs « L’attrait des profondeurs » : Week-end d’initiation spéléologique tous publics Arboretum de Montsûrs Montsûrs Catégories d’évènement: Mayenne

« L’attrait des profondeurs », Aventure Spéléologie Développement 53 (ASD 53), vous propose un week-end de découverte du monde souterrain pour tous les publics jeunes, adultes et familiaux. Samedi 26 juin 2021 de 10h à 19h : exploration découverte d’une grotte naturelle à Saulges (53); Samedi 26 juin 2021 de 14h à 18h : stand d’animation à Montsûrs, journée olympique (53); Dimanche 27 juin 2021 de 10h à 16h : visite d’un chantier découverte d’une nouvelle grotte à Montsûrs et activités sciences nature (53).

Entrée sur inscription, gratuit à Montsûrs

Samedi 26 et dimanche 27 juin 2021 : stand d'animation à Montsûrs

