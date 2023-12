L’Attirail Studio de l’Ermitage Paris, 24 janvier 2024 21:00, Paris.

Le mercredi 24 janvier 2024

de 21h00 à 23h30

.Tout public. payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif prévente : 20 EUR

Sortie de l’album : Honorables Correspondants (2024 – CSB Productions)

L’ATTIRAIL fêtera son nouvel album Honorables Correspondants en jouant son ciné concert « Trois sublimes canailles ». D’abord pionniers dans les mélanges européens et balkaniques, et ensuite nourris d’un grand Ouest fantasmé, les albums de L’Attirail sont pensés comme des road-movies musicaux, des invitations au voyage et à la traversée de grands espaces sans destination précise, juste avec l’idée de partir et l’envie de créer des ponts, entre puristes de la tradition et adeptes de la modernité.

Depuis 2008, L’Attirail s’épanouit dans la création de ciné-concerts (en partenariat avec Cannes Cinéma pendant 10 ans).

Ce soir, L’Attirail jouera sur les images sublimes de Three bad men, (Trois sublimes canailles), le dernier western muet de John Ford. Sorti en 1926, ce film inverse les valeurs et redéfinit la barrière entre le Bien et le Mal à travers l’histoire mouvementée de trois hors la loi du XIX° siècle qui décident de se joindre à la ruée vers l’or.

Venez aux 3 spectacles et nous vous offrirons les CD d’Elho et de l’Attirail !

Chadi Chouman : guitare, banjo, percussions

Xavier Demerliac : guitares

Alexandre Michel : clarinette, flûtes, monocorde

Clément Robin : accordéon, clavier, harmonica

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/lattirail-3 https://www.facebook.com/lattirail https://www.facebook.com/lattirail https://www.billetweb.fr/lattirail

L’Attirail