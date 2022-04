Marché de l’artisanat Place d’Aragon, 34970 Lattes Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Marché de l'artisanat samedi 28 mai de 10h30 à 18h30

Place d'Aragon, LATTES Centre

Venez découvrir des articles fait main localement. Plus de 30 fabricants et créateurs locaux Marché de l’artisanat

Venez découvrir des articles fait main localement.

Plus de 30 fabricants et créateurs locaux

IDEES CADEAUX POUR LA FETE DES MERES

– bijoux

– travail du verre

– savonnerie

– maroquinerie

– couture création

– pierres, perles

– sacs

– bien-être

– lithothérapie

– art floral

– travail du bois

Accès libre

Nombreux parkings gratuits à proximité

Terminus TRAM ligne 3 Lattes centre

Restauration sur place

