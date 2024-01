LA JOURNÉE 100% TRUFFE Lattes, dimanche 4 février 2024.

LA JOURNÉE 100% TRUFFE Lattes Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 10:00:00

fin : 2024-02-04 15:00:00

La Maison des Vins du Languedoc organise son second rendez-vous consacré au Tuber Melanosporum, autrement dit, pour tous les passionnés de ce mets de choix, rare et recherché l’or noir des gastronomes, la truffe !

Pour combler les amateurs de ce drôle de champignon qui fait courir les foules et se prête à de magnifiques accords avec les vins du Languedoc,

la Maison des Vins a préparé un beau programme :

Horaires 10h – 15h

Entrée libre

Démonstrations de cavage,

Ateliers Accords truffes et vins, vente de truffes avec 4 trufficulteurs présents,

assiettes gourmandes truffées, dégustations de vins et produits locaux, bar à vins, menu « Truffe » au restaurant de la Maison des Vins.

* STANDS *

– Préparations truffées

– Fromages et charcuteries

– 4 trufficulteurs

– Bar à vins

– Snacking et assiettes gourmandes truffées (tarifs de 3 à 12 €)

* 2 ATELIERS ACCORDS TRUFFES & VINS *

2 Séances à 10h et à 11h30

Dégustation de 4 vins (1 effervescent, 1 blanc et 2 rouges) en accord avec une sélection de mets truffés.

Tarif 30€/pers Réservation obligatoire. Places limitées

* MENU AUTOUR DE LA TRUFFE*

Au restaurant de la Maison des Vins du Languedoc, à partir de 12h

Menu 80€/pers

Avec accord mets et vins 95€/pers

Tables de 8/10 personnes

Sur réservation

EUR.

Mas de Saporta

Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com



