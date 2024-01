Massilia Latin-Salsa Latté Marseille, samedi 24 février 2024.

Massilia Latin-Salsa ♫♫♫ Samedi 24 février, 21h30 Latté 8€

A tous les danseurs de salsa de la région et aux éternels amoureux de la Salsa « pure et dure » : cette soirée sera une belle occasion de danser et de prendre plaisir avec les musiciens les plus expérimentés de ce rythme diabolique qu’est la CARIBBEAN SALSA…

Ils vous feront voyager à travers l’Amérique latine et les Caraïbes en se laissant porter par les rythmes et sonorités entraînantes du son, de la rumba et du mambo.

Ces deux groupes Massilia Latin-Salsa et La Banda Salsa c’est un collectif de Salsa et de musiques latines issu de la scène musicale marseillaise. Ils proposent un répertoire authentique et détonant inspiré des grands standards Salsa des années 60-70-80 «Salsa dura» mis en musique par des arrangements originaux et audacieux de son directeur Eduardo Vals.

Influencés par la Salsa caribéenne et par la chanson populaire sud-américaine, les 6 musiciens nous transportent à travers le monde de la « fusión Latina » de Tito Puente à Oscar de Leon en passant par José Arroyo, Hector Lavoe, Willie Colón et bien d’autres.

Eduardo Vals : basse

Alain Vernerey (Mimo Vito-Felice) : piano

Iván “el terrible” Lizarazo : percussions

Monchi Bass : Voix et percussions

Fabrice Carrere : sax

José “Morao” Hernandez : grand chanteur vénézuélien

PAF : 8 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20

