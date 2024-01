Boogie Lionne Latté Marseille, vendredi 23 février 2024.

Boogie Lionne ♫♫♫ Vendredi 23 février, 21h00 Latté 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T21:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-23T21:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:59:00+01:00

De la Nouvelle Orléans à la Guadeloupe, c’est la musique caraïbe qui porte ce quartet. Ancré dans le jazz du bayou, les biguines, les standards revisités en créole et quelques compositions locales, avec Duke Ellington et Thelonious Monk comme parrains imaginaires, le Boogie Lionne Trio fonctionne à l’instinct. Lascif comme une sieste sous l’orage et piquant comme le jerk chicken, c’est un concert sensuel et pimenté qui vous attend !

– Petite batterie jazz + choeurs : Guillaume Bence

– Soubassophone : Philippe Boyer

– Accordéon + choeurs : François Escojido

– Sax/ flute/clarinette + chant : Fred Buram

Découvrez leur musique ici :

« La biguine en rose »

https://youtu.be/MJXIdvaX7ds

« Tet nou levé » (biguine/kompa)

https://youtu.be/PxygpzutU4U

PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20 ou sur notre site web).

INFO & RESA TABLES : au 09 82 33 19 20 ou sur notre site web

_____________________________________________________________

