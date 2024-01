El « Social Loop » Latté Marseille, samedi 17 février 2024.

El « Social Loop » ♫♫♫ Samedi 17 février, 21h30 Latté 7€

Le percussionniste Cubain Yoandy San Martin vient enflammer le Latté ! Issu des plus grandes écoles de musique de Cuba, il est également le percussionniste des plus grandes têtes d’affiches de son pays natal.

Tombé amoureux de la France il y a 10 ans, il y a posé ses valises et est devenu, peu à peu, un musicien incontournable au sein des groupes latinos de la région.

Il décide alors de partir à la recherche de son propre univers accompagné des ses amis : Tito Belén aux percussions, Marek Eichler à la basse et Alvaro Figueroa à la guitare et à la voix.

El « Social Loop « c’est un subtil mélange entre tradition et nouveauté. Vous découvrirez du son traditionnel cubain à l’international cha cha cha, en passant par de la Salsa ou du Funk latino, du Grooves, du Hip Hop Reggaeton et les nouvelles tendances électroniques !

C’est une expérience rythmique et dansante avec une énergie endiablée qui ne vous laissera pas le temps de vous asseoir deux secondes !

Prenez votre partenaire y a Gozaaaaarrr !!

PAF 7€ (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA : 09 82 33 19 20 / 07 53 21 89 33

Latté 16, rue de l'Evêché, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur