La Touche Manouch’ Latté Marseille, vendredi 16 février 2024.

La Touche Manouch’ ♫♫♫ Vendredi 16 février, 21h30 Latté 7€

La Touche Manouch’ Soirée Gipsy Festive

Un répertoire festif et dansant ! La Touche Manouch’ vient enflammer la piste du Latté avec leurs deux guitares. Leur amitié est née au sein du groupe Basilic Swing et Pierre et Benjamin proposent en duo un répertoire nouveau tourné autour du voyage.

De la Rumba Catalane pour vous faire danser, chanter sur des airs des Gipsy King, Kendji, musiques italiennes , mexicaines et bien d’autres…

Guitare Pierre Zeinstra / Benjamin Marciano

Ecoutez-les ici https://www.youtube.com/watch?v=4WBnsDn9DnY…

PAF: 7 euros (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES 09 82 33 19 20

