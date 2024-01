Marcone Cruz & Baião de Dois Latté Marseille, samedi 10 février 2024.

Marcone Cruz & Baião de Dois ♫BAL FORRO♫ Samedi 10 février, 21h30 Latté 7€

Marcone Cruz & Baião de Dois

Amoureux de la musique brésilienne, réjouissez-vous ! Le super accordéoniste Marcone Cruz est de retour à Marseille le 10 février accompagné par Dimé Vieira et un invité surprise pour une soirée inoubliable de forró et de rythmes envoûtants. Préparez-vous à danser, chanter et vivre une expérience musicale unique.

Le forró, c’est bien plus qu’une musique, c’est une passion partagée, une danse endiablée qui vous emporte et vous fait vibrer au son de l’accordéon, du triangle et du zabumba. Avec leur style authentique et énergique, Marcone Cruz & Baião de dois vous fera voyager directement au cœur du Nordeste brésilien.

Une initiation à la danse sera proposée par @renato.gestor afin de vous mettre au Swing brésilien. Une soirée pleine de surprises à ne pas manquer, venez nombreux.ses. ça va être la fête!!!

Marcone Cruz : Accordéon / chant

Dimë Vieira : Zabumba

PAF 7€ (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20 ou site web

Latté 16, rue de l'Evêché, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur