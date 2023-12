Las Patas Arriba Latté Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Fin : 2024-01-27T21:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00 Christhiam Leyton, Marin Beranger, Manuel Gerin et Andréa Méjia nous présentent leur spectacle fait de Lando peruano, Zamba Criolla, Son Cubano, Cumbia Colombiana, Boléro y Chacareras…

Ils vous feront danser toute la soirée sur des musiques latino, une énergie communicative envahira le Latté !

Pura MEZCLA sin moderation !!! El Leyton Joaquin Murieta : Acoustic Guitare, Chant / Marin Beranger : Acoustic Piano, Accordeon, Synthétiseurs / Manuel Gerin : Percussions/Coro / Andréa Méjia :Electric Basse/Coro . PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20 / 06 65 30 35 36

