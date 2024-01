Carioca de cœur Latté Marseille, 26 janvier 2024, Marseille.

Carioca de cœur Vendredi 26 janvier, 21h30 Latté 8€

Le groupe Carioca de cœur partage son amour pour le répertoire bossa-samba. Il vous embarquera, ici en version quintet, pour un voyage musical en terre brésilienne, à la fois suave, riche en harmonies et joyeusement rythmé. Standards mais aussi perles musicales plus rares à l’écoute s’enchaînent et raviront les fans de cette musique éternellement vivante! Sarava !

Eliane DI NATALI : Chant

Laureen WALSON : flûtes

Christian ERIKSEN : guitare

Christophe MULLIE : piano

Théo : basse

Pour les écouter :

https://www.youtube.com/watch?v=WNCqUWLDSlI

PAF : 8 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20

