Latin Nomadas Latté Marseille, 19 janvier 2024, Marseille.

Latin Nomadas Vendredi 19 janvier 2024, 21h30 Latté 7€

Début : 2024-01-19T21:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-19T21:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:59:00+01:00

Latin Nomadas – Salsa, Samba, Cubain

Six musiciens d’horizons distincts, rassemblés au fil du chemin par la passion des rythmes afro-cubains et latins.

Un mélange de standards et chansons au croisement des styles, piochés dans toutes les directions de la salsa au flamenco et du jazz à la samba, toujours arrangés d’une touche personnelle !

Maria Paola – chant

Yaron Semiat – saxophone, flûte

Jérôme Domens – piano

Eduardo Vals – basse

Raphaël Fernandez – batterie

Ivan Lizarazo – percussions

Pour les écouter c’est par ici :

https://www.youtube.com/@latinnomadas9539

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090308928925

PAF : 7€ (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective ! Notre chef sera présent pour vous concocter de merveilleux petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h.

Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

Latté 16, rue de l'Evêché, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

