Vino y se Fué Samedi 13 janvier 2024, 21h30 Latté 7€

Début : 2024-01-13T21:30:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-13T21:30:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Vino y se Fué est une bande tropical-latine avec une identité unique. Un mélange de Cumbia et des rythmes très dansants.

Ces musiciens puisent ses influences musicales dans les standards de Cumbia colombienne et ses influences sonores dans la Cumbia Chicha du Pérou ! Au menu : Cumbia Sabrosa, Impros Hip hop, riffs de guitares psychédéliques et lignes de basse bien lourdes pour transporter le public dans un état de transe. Les 4 musiciens originaires du Venezuela, Équateur, et d’Argentine sont bien connus de la scène Cumbia Marseillaise et sont prêts à vous faire voyager Pa’ bailar y gozar !!

Roberto : chant et saxo

Eduardo : basse

Juan : guitare , chant

Mello : percussion et chant

Découvrez leur musique sur le compte youtube de Juan Marquez :

https://www.youtube.com/watch?v=-_wFG51AEYo

PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20 / 06 65 30 35 36

