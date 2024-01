Ahinama Latté Marseille, 13 janvier 2024, Marseille.

Ahinama Samedi 13 janvier, 21h30 Latté 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T21:30:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-13T21:30:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Trois grands artistes de la scène cubano-marseillaise réunis pour vous proposer une soirée pleine de joie, dansante et chantante ! Leur répertoire vous fera voyager sur des grands airs de la musique cubaine, et d’autres moins connus, arrangés et composés pour l’occasion à la sauce Ahinama ! Vous ne pourrez pas rester assis !

Maura Isabel Garcia : Pianiste et chanteuse

Yoandy San Martin : percussionniste et compositeur

Ernesto Montalvo Reyes : chanteur et trompettiste de musique traditionnelle cubaine et de musique classique et contemporaine

Pour les écouter :

https://youtu.be/mBMdCOI8Z2E?feature=shared

PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20 / 06 65 30 35 36

