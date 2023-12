Cigarra Duo Latté Marseille, 12 janvier 2024, Marseille.

Cigarra Duo Vendredi 12 janvier 2024, 21h30 Latté 7€

Début : 2024-01-12T21:30:00+01:00 – 2024-01-12T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-12T21:30:00+01:00 – 2024-01-12T23:59:00+01:00

Cigarras, ce sont les cigales qui chantent aux heures les plus chaudes de l’été.

Ce duo propose un voyage musical à travers les chants du sud.

De part leurs origines et leur parcours, Neda et Germain s’amusent à revisiter les morceaux qui les font vibrer, ces chants emprunts de soleil et d’émotion, visitant les chants du sud de l’Italie, le fado portugais, l’Espagne avec la puissance de son flamenco, puis traversant l’atlantique pour des rancheras mexicaines, des valses péruviennes ou des sons Jarochos…

Cette richesse musicale les portent tout naturellement à proposer leurs propres compositions dans un spectacle où la diversité nous ramène à l’universalité.

Un beau moment de convivialité à partager.

Pour les écouter : https://youtu.be/lwzqb1Dp_nQ

PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

