Jazzpocalypse Now Vendredi 22 décembre, 21h30 Latté 7€

Jazzpocalypse Now – Jazz manouche & musiques latines

Le Jazzpocalypse now est un quartet issu d’un fin mélange de deux délicieux collectifs de musiciens, l’Olympique de Marswing et le Marseille Jazz Collective.

Il est composé de Jean-Manuel Miquel de Flores au chant et à la trompette, Adrien Coulomb à la contrebasse et de Manu Lepine et Samy Zouari aux guitares.

Ces quatres musiciens aux personnalités complémentaires trouvent leur équilibre dans la rencontre entre le jazz manouche, le jazz traditionnel et la musique latine.

Vous pourrez donc voyager entre différentes couleurs, à travers des interprétations de morceaux de Django Reinhardt, Chet Baker, Duke Ellington et bien d’autres.

Une soirée idéale pour sortir des sentiers battus tout en restant fidèles aux codes du jazz et du swing manouche.

Venez nombreuses et nombreux partager cette dernière belle soirée avec nous au Latté avant les fêtes!

PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de délicieux petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : lattemarseille.fr ou 09 82 33 19 20

