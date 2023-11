Coco do M Latté Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

Découvrez l’essence vibrante du Nordeste brésilien avec Coco do M !

Plongez dans un voyage musical envoûtant au cœur du Pernambuco avec le tout nouveau groupe, Coco do M. Nous sommes ravis de vous inviter à leur premier concert au Latté, une soirée magique de musique populaire nordestine, où les rythmes ensoleillés et les mélodies captivantes fusionnent pour créer une expérience inoubliable.

Date: Samedi 16 déc 2023

21H30 : LIVE Concert

23H30 : DJ DIME sera là pour vous passer ses meilleurs musiques au son du FORRÓ Nordestino !

️ : 7€

Préparez-vous à danser, à ressentir la chaleur du Nordeste et à célébrer la vie au rythme do Coco de Roda. Cette soirée promet d’être une célébration de la diversité musicale, où chaque note résonne avec l’âme du Brésil.

Dimë : Tambour / Chant

Caroline : Ganzá / Chant

Lucie : petit percu / Chant

Thibault : Congas, pandeiro / Chant

Aurélia : petit percu, violon / Chant

Le « Coco de Roda » est un rythme typique du nord-est du Brésil, Il est originaire des États de Pernambuco, Paraíba et Alagoas.

Les artistes invitent les spectateurs – enchantés – à la « roda », grande ronde collective soutenue par les instruments de percussion…Un vrai bal brésilien spontané,

rejoignez-nous pour une nuit de musique, de danse et de pur plaisir !

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

_____________________________________________________________

