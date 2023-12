Lu y Alvaro en Trio Latté Marseille, 15 décembre 2023, Marseille.

Lu y Alvaro en Trio Vendredi 15 décembre, 21h30 Latté 7€

Lu y Alvaro en Trio – Musiques d’Amérique Latine

Ils se produisent d’habitude en duo italo-chilien et sont basés à Marseille depuis 2021. Luisa Briguglio, chanteuse et compositrice italienne, et Alvaro Figueroa rodriguez, guitariste chilien, multi-instrumentiste. Ils interprètent des musiques du monde, cuecas et tonadas du Chili, zambas, milongas et tangos argentins, valses et festejos péruviens, sambas et bossa nova du Brésil, batuques du Cap-Vert, musique populaire française.

Pour ce concert, ils se produiront en trio au Latté !

Pour les écouter : https://youtu.be/Z-4yN75D82I

Et : https://youtu.be/-jSaIAUYvYM

PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de délicieux petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T21:30:00+01:00 – 2023-12-16T00:30:00+01:00

