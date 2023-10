Trio Forrozar Latté Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

Trio Forrozar Samedi 18 novembre, 21h30 Latté 7€

Amoureux de la musique brésilienne, réjouissez-vous ! Le Trio Forrozar est de retour à Marseille le 18 novembre pour une soirée inoubliable de forró et de rythmes envoûtants. Préparez-vous à danser, chanter et vivre une expérience musicale unique.

L’accordéoniste Marcone descend de Normandie pour chanter pour la cité phocéenne, c’est un évènement à ne pas manquer !

Le forró, c’est bien plus qu’une musique, c’est une passion partagée, une danse endiablée qui vous emporte et vous fait vibrer au son de l’accordéon, du triangle et du zabumba. Avec leur style authentique et énergique, le Trio Forrozar vous fera voyager directement au cœur du Nordeste brésilien.

Que vous soyez un adepte du forró chevronné ou que vous découvriez cette musique pour la première fois, le Trio Forrozar saura vous entraîner dans leur univers festif. Leurs mélodies entraînantes et leurs paroles poétiques vous feront oublier tous vos soucis.

Venez avec vos amis, votre famille, ou même seul(e), car une chose est sûre, personne ne restera assis lorsque le Trio Forrozar montera sur scène. Préparez-vous à vous laisser emporter par l’ambiance chaleureuse et festive du forró.

Marcone Cruz : accordéon / chant

Caroline Tolla : triangle / chant

Dimë Vieira : zabumba

PAF 7€ (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

Latté 16, rue de l’Evêché, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T21:30:00+01:00 – 2023-11-19T00:30:00+01:00

