Marseille Swing du sud Quartet Latté Marseille, 10 novembre 2023, Marseille. Swing du sud Quartet Vendredi 10 novembre, 21h30 Latté 8€ Loin du look des années 40, de la moustache, du chapeau, et du costume deux pièces, les musiciens de Swing du sud sont pourtant bien dans la veine du swing manouche que l’on doit aux trois doigts de génie de Django Reinhardt.

Swing du sud est un collectif de musiciens animés par l’amour du jazz à la française. Suivant les pas du « Hot Club de France » le collectif revisite, avec l’influence de sa génération, la musique dite « jazz manouche ».

Nos cinq musiciens agrémentent leur représentation musicale de quelques clins d’œil que les oreilles d’un public averti ne manqueront pas d’apprécier.

Mathieu Arnal : guitare leader / François Devun : violon / Jean-Marc Pron : contrebasse / Christophe Lourdez Pugliesi : guitare rythmique PAF : 8 € (placement libre, sans réservation) Notre chef sera toujours présent pour vous concocter de merveilleux petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

_____________________________________________________________

2023-11-10T21:30:00+01:00 – 2023-11-11T00:30:00+01:00

