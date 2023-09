Le bal de madame Forro & Balancero Latté Marseille, 21 octobre 2023, Marseille.

Le bal de madame Forro & Balancero Samedi 21 octobre, 21h30 Latté 7€

Arrumadinho de Madame Forró & Balanceio

21h30 : Initiation à la pratique du forro avec le réputé Renato Gestor

22h : Concert !

A travers son fougueux accordéon et sa voix grave, Delphine vous transmet son énergie ensoleillée.

Accompagnée au triangle et à la voix par la rayonnante Isadora et à la zabumba par le talentueux Dimé, ils vous promettent une belle soirée !

PAF 7€ (placement libre, sans réservation)

Avant ou pendant le concert, vous avez également la possibilité de manger. Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Latté 16, rue de l’Evêché, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T21:30:00+02:00 – 2023-10-22T01:30:00+02:00

2023-10-21T21:30:00+02:00 – 2023-10-22T01:30:00+02:00