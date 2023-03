Sheik of Swing Latté, 28 avril 2023, Marseille.

Sheik of Swing Vendredi 28 avril, 21h30 Latté 8€

Bienvenue dans l’univers de Sheik of Swing, héritier de Django Reinhardt et de la grande tradition du jazz manouche.

Sheik of Swing c’est plus de 500 concerts donnés en France et à l’étranger (Chine, Arabie Saoudite, Espagne…) et ils seront de passage à Marseille pour régaler le public du Latté !

Swing des années folles, valses et rythmes des pays de l’est, les musiciens de Sheik of Swing vous proposent un voyage musical effervescent ! En grand ou petit comité, à l’occasion d’un festival ou dans un théâtre, Clément, Sylvain, Vincent et Benjamin distillent une musique authentique, énergique et généreuse.

Une musique qui parle au cœur et aux oreilles.

Les représentations de Sheik of Swing sont toujours l’occasion d’un moment de partage et de complicité avec le public.

PAF: 8 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

Latté 16, rue de l’Evêché, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T21:30:00+02:00 – 2023-04-29T00:30:00+02:00

2023-04-28T21:30:00+02:00 – 2023-04-29T00:30:00+02:00