L’Effet Railleur + un invité spécial Latté, 21 avril 2023, Marseille.

Quand un Rythmo-circassien, un cyclo-bassiste, et un lutho-soliste se rencontrent, ça déraille, ça jongle, ça s’enraye, ça ferraille, ça fait des kilomètres de portées ou de copeaux et au bout d’un moment on cesse de s’en railler car ça dérouille sévère.

Les copains se rencontrent d’abord autour des chansons de Tonton Georges et les voilà maintenant, à cheval, à bicyclette ou en voiture, en train de visiter le répertoire du Père Django et de ses comparses.

Il ne faudrait pas rater cette affaire, Mesdames et Messieurs, car sous vos yeux émerveillés et vos oreilles ébahies, le trio invite pour vous un invité spécial.

Alors asseyez-vous ou restez debout à votre convenance et eux ils vont récupérer des vieilles machines à laver, des vieux frigos, des cuisinières, des diabolos , des vieux vélos volés, ils vont dénuder du câble au rabot à s’en écorcher les doigts, et mixer tout ça pour en faire un cocktail magique qui ravira sans aucun doute, les pupilles gustatives de vos esgourdes.

PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Notre chef sera présent de 20h à 00h pour vous concocter de merveilleux petits plats faits maison à base de produits frais du marché. Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

2023-04-21T21:30:00+02:00 – 2023-04-22T00:30:00+02:00

