For Acoustic Latté, 14 avril 2023, Marseille. For Acoustic Vendredi 14 avril, 21h30 Latté 7€ Un quartet de Jazz Français propose une soirée avec la musique de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, mêlant le jazz et la musique manouche.

Le groupe est constitué de musiciens marseillais se retrouvant pour l’occasion, avec François Devun au violon, Max Parato à la contrebasse, Manu Lépine et Elouan Richard à la guitare.

PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Notre chef sera présent pour vous concocter de merveilleux petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20 Latté 16, rue de l'Evêché, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-04-14T21:30:00+02:00 – 2023-04-15T00:30:00+02:00

