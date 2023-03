Los Barbudos Latté, 8 avril 2023, Marseille.

Los Barbudos Samedi 8 avril, 21h30 Latté 7€

Bonjour, Buenos días, Buongiorno, Bom día, Good morning !

Nous sommes Los Barbudos, un trio de musique latine.

Au menu: Joie, danse, humour, virtuosity et surtout une énergie chaleureuse et bienveillante !

Los Barbudos, c’est la rencontre entre deux chiliens et un nantais, il y a dix ans au Chili.

Ce projet de musique latina a centré son répertoire aujourd’hui sur la musique cubaine.

Fiesta, Bohème et Alegría: FBA pour vous servir.

Objectif : Vous faire du bien en toute tropicalité de cause.

PAF : 7 € (placement libre, sans réservation)

Notre chef sera présent pour vous concocter de merveilleux petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

Latté 16, rue de l’Evêché, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T21:30:00+02:00 – 2023-04-09T00:30:00+02:00

